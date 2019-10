Vorsitzende von „Wurzel und Flügel“ : Beate Düsterberg kuratiert Ausstellungen in Düsseldorf

Rhein-Kreis Zusammen mit dem Fotografen Horst Wackerbarth soll sie künftig Ausstellungen in dem ehemaligen Gefängnis an der Ulmer Höh’ kuratieren.

Als Kunst-Kuratorin hat Beate Düsterberg bereits reichlich Erfahrung gesammelt. Natürlich mit den Ausstellungen auf Schloss Reuschenberg und dem von ihr zu diesem Zweck gegründeten Verein „Wurzeln und Flügel“, aber mehr noch wohl bei ihren vielen Besuchen in Ateliers der unterschiedlichsten Künstler. Nun soll sie zusammen mit dem Fotografen Horst Wackerbarth, der mit seinem „Rote-Couch-Projekt“ auch schon durch den Rhein-Kreis gezogen ist, die Aufgabe übernehmen, künftig Ausstellungen in dem ehemaligen Gefängnis an der Ulmer Höh’ (von 1893 bis 2012) in Düsseldorf Ausstellungen zu kuratieren.