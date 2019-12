Hammfeld-Halle in Neuss : Science-Fiction bei der Turn- und Sportschau

Mario Meyen, Vorsitzender der TG Neuss, begrüßte mit den beiden Moderatorinnen Birgit Sonnenberg (l.) und Katharina Jager das Publikum. Foto: TG Neuss/Wolfgang Rommerskirchen

Neuss Beam me up, TG Neuss – Das SciFi-Jahr“: Das aus der Überschrift eines Artikels aus der NGZ vom Silvestertag 2018 abgeleitete Thema stand als Motto über der inzwischen 59. Turn- und Sportschau der TG Neuss.

„Wenn durch die Presse ein solches Thema zur Schlagzeile wird, dann kann es als Thema unserer Turn- und Sportschau nicht verkehrt sein,“ meint Birgit Sonnenberg, die TG-Jugendwartin, über einen Nachmittag in der Hammfeld-Halle, an dem Sportler aller Abteilungen aufgerufen waren, ihr Können einem breiten Publikum vorzustellen. Sience Fiction rege die Fantasie an, sagt sie. Und dass abenteuerliche Geschichten besonders bei den Jüngeren sehr beliebt sind, mache das Thema für die TG so interessant.

Angelehnt an Filme und deren Musik entstand so eine zweistündige Schau, die Unterhaltung für die ganze Familie bot und dem Publikum spielerisch einen Einblick in die Unendlichkeit des Alls und fremde Galaxien aufzeigte – und die in die Arbeit der TG.

Bei Turner der Abteilung Parkour wollten dem Publikum mit ihrem Auftritt den Eindruck vermittelten, durch schwarze Löcher springen. Foto: TG Neuss/Wolfgang Rommerskirchen

Eröffnet wurde die Darbietung durch die beiden eingespielten Moderatorinnen Katharina Jager und Birgit Sonnenberg. Sie führten durch ein Programm mit 14 Auftritten, das von der Abteilung Kinderturnen eröffnet wurde. Jede Nummer kündigten sie dabei in einem zum Beitrag passenden Kostüm an. Die jüngsten Geräteturnerinnen zum Beispiel ließen es glitzern und gaben sich als funkelnde Sterne am Firmament zu erkennen, die noch ihre feste Position suchten.

Die Leichtathleten machten einen Flug zu den Sternen zum Thema ihrer Darbietung. In dazu passenden Kostümen wurden sie auch angekündigt. Foto: TG Neuss/Wolfgang Rommerskirchen

„Intergalaktisch 3001“ präsentierte sich die Abteilung TaekwonDo, die zeigen wollte, dass ihre Sportart selbst in ferner Zukunft Bestand haben wird. Die Sportakrobaten boten ein echtes „Feuerwerk der Turnkunst“ und zeigten Teile aus dem Programm „Opus 2020“, mit dem sie im Januar in Düsseldorf und Köln zu sehen sind. Die Cheerleader wiederum ließen es sich nicht nehmen, trotz ihrer Teilnahme an der Landesmeisterschaft tags zuvor „bis zur Milchstraße zu fliegen“.

Nach mehrjähriger Pause nahm auch die Abteilung Leichtathletik wieder teil. Und die Abteilung Jazzdance suchte Antwort auf die Frage: „Wie mag es wohl sein, wenn uns fremde Wesen von einem anderen Stern besuchen?“ Klar war: Die fremde Spezies würden sie herzlich begrüßen.

Auf einem Planeten namens Pandora landeten die Rhönräder, während die Abteilung Eltern-Kind-Turnen den neuen Kinderfilm „Ufoalarm“ mit „Shaun das Schaf“ zum Thema machte. Durch die Schwertfechter erlebte das Publikum den „Highlander“ auf der Bühne der Turn- und Sportschau, während die HipHop-Gruppe einen Boxkampf zwischen Maschinen zeigte. Wie gelang man in andere Zeitzonen? Diese Frage stellten sich wohl die Parkourer, als sie mit ihrem Auftritt den Eindruck vermittelten, durch schwarze Löcher springen zu können. Als Zombies kamen die ZumbaKids auf die Bühne, bevor die Experten der Abteilung Geräteturnen am Spannbarren gewagte Flugelemente präsentierten.

