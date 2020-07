TG Neuss : Sportlerinnen vor der TV-Kamera

Neuss Basketballerinnen der TG berichten im Hintergrundmagazin „Sport Inside“ von ihren Erfahrungen in der Corona-Krise.

Seit dem 1. April begleitet der WDR in seinem im Rahmen der ARD-Sportschau ausgestrahlten Hintergrundmagazin „Sport inside“ Sportler und Vereine durch die Corona-Krise. Mit dabei unter anderem die Turngemeinde Neuss und ihre in der Zweiten Bundesliga spielenden Basketballerinnen. In den ersten der bislang 14 Folgen agierte noch Franziska Worthmann an der Seite von Jana Heinrich. Doch die Kapitänin ist inzwischen aus beruflichen Gründen nach Darmstadt gezogen und läuft jetzt für den Erstligisten USC Heidelberg auf. Als Darstellerinnen traten deshalb auch Teamkollegin Jana Schnelle und Karo Tzokov, die vor zwei Jahren zum TK Hannover in die 1. Liga gewechselt war, vor die Kamera. Zeit hatte die 20-Jährige genug, verbrachte sie die vergangenen Monate wegen Covid-19 doch bei ihrer Familie in Strümp. Auch die von Heinz Voglsamer trainierten Gerätturnerinnen der TG berichteten neben dem Vorsitzenden Mario Meyen und Geschäftsführer Klaus Ehren von ihren Erfahrungen in der Krise.