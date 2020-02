Altweiber-Sitzung in Neuss : Ein Mini-Elferrat im Westernlook

Holzheim „Schön ist es auf der Welt zu sein“: Das Siegerlied im spannenden Songwettbewerb der Altweiber-Frauensitzung der Katholischen Frauengemeinschaft Holzheim war zugleich ein Highlight in einem vierstündigen Programm, das von Anfang an die allerbeste Stimmung unter dem bunt gefiederten Publikum in der Mehrzweckhalle verbreitete.

Pfarrer Michael Tewes war als Präses einer der wenigen Männer bei der Sitzung der katholischen Frauen am Altweibertag in Holzheim. Foto: Andreas Woitschützke

Alles begann aber mit dem Dialog eines alten Ehepaares, das zu tun, was man früher getan hat: Gemeint war der Ententanz. Munter ging es weiter: Da wurde das Gebiss der Oma zum Geburtstagsgeschenk , und eine Kontrolleurin im ICE von Grevenbroich über Minkel nach Holzheim war nicht zu beneiden. Niemand hatte eine Fahrkarte, jeder eine Ausrede. Bei moderner Kunst bezog Malerin Pierre das Publikum ein, zeigte Menschen in Bildern: einer der wenigen Männer in der Mehrzweckhalle wurde zum Armleuchter, ein Ehemann ließ seinen Drachen steigen – und es kam eine „große Dürre“. Der Mini-Elferrat – Petra Lochten, Sonja Zimmermann, Angela Welter und Christina Rosell – präsentierte sich im Westernlook, Sitzungspräsident Torsten Ziemes – gut gelaunt und schlagfertig – kam in Opas Bratenrock. Die von Manuela Hamacher trainierten „Höppeteens“ und „Höppepänz“ traten auf, danach präsentierte Ziemes mit Biggi Altmann, Laura Bonn, Tanja Bonn, Sandra Bonn-Flechtner, Bettina Dicken, Andrea Haubrich, Petra Lochten, Gabi Schweren, Andrea Welter, Laura Welter, Monika Ziemes und Laura Zimmermann eine unterhaltsame Truppe, die in verschiedenen Rollen für Heiterkeit sorgte. Running Gag der Veranstaltung war ein dauernd ausfallendes Mikro. Cordula Grün wurde besungen und aus vollem Halse sagen alle Damen im Saal: „Ich will nen Cowboy als Mann.“

(ho-)