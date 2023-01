Auszeichnung NSV-Trainer erhält Sportehrengabe der Stadt Neuss

Die Corona-Jahre haben auch die Auszeichnung „Mannschaft des Jahres“ und die Auslobung der Sportehrengabe in der Stadt Neuss zeitlich ordentlich durcheinandergewirbelt. Doch nun ist die Jury um den Sportausschussvorsitzenden Jörg Geerlings wieder im alten Rhythmus und hat die Preisträger bestimmt, die im Rahmen der städtischen Sportlerehrung nächsten Dienstag (18.30 Uhr) im UCI-Kino am Hafen geehrt werden sollen. Die Sportehrengabe für das Jahr 2022 geht an Francisco Frederico vom Neusser Schwimmverein, Mannschaft des Jahres wird der KSK Konkordia Neuss. „Mit den Ehrenpreisen ehren wir wieder herausragende Leistungen im Neusser Sport. Der Sport ist eine der größten gesellschaftlichen Bewegungen. Den Vereinen gebührt großer Dank für ihren großen Einsatz, gerade im Ehrenamt“, erklärt Jörg Geerlings. Francisco Frederico arbeitet als hauptamtlicher Trainer beim Neusser Schwimmverein und hat entscheidenden Anteil daran, dass die NSV-Athleten in den vergangenen Jahren so erfolgreich waren. Noch nie in der ruhmreichen Vereinsgeschichte war der NSV mit so vielen Sportlern bei Deutschen Meisterschaften vertreten wie 2022, wobei es auch viele Medaillengewinnen zu feiern gab. Die erste Herrenmannschaft des KSK Konkordia Neuss holte sich 2022 den Titel in der 2. Bundesliga und schaffte so mit vielen Eigengewächsen die angepeilte Rückkehr in die Erste Bundesliga. Zudem sind viele Mitglieder der Mannschaft als Einzelstarter auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreich gewesen. Überragend war die Vorstellung von Deni Nakaev, der sich einen Titel als Junioren-Weltmeister holte. Er gehört zu den Talenten, die der KSK über viele Jahre ausgebildet und gefördert hat.