Tischtennis Zweitvertretung der DJK bleibt in der Landesliga

In einer vorgezogenen Partie des letzten Spieltages hat sich die Zweitvertretung der DJK Holzbüttgen den Klassenerhalt in der Landesliga gesichert. Durch den 9:4-Sieg gegen den direkten Konkurrenten ziehen die Kaarster in der Schlussabrechnung noch an dem Team aus Rheydt-Wetschewell vorbei. Nur ein Sieg half dem DJK-Sextett, das sich für diese wichtige Begegnung noch mit Alexander Diekmann und Jarne Weinitschke aus dem NRW-Liga-Team verstärkt hatte. In der hektischen und hitzigen Auseinandersetzung lief es zu Beginn aber gar nicht rund für die Kaarster. Nach zwei verlorenen Doppeln (jeweils im fünften Satz) und zwei 2:3-Niederlagen von Diekmann (gegen Poos) und Weinitschke (gegen Despineux) lag das DJK-Team bereits mit 1:4 zurück, ehe eine fulminante Aufholjagd mit acht Einzelsiegen hintereinander den Klassenerhalt besiegelte. Erfolgreichster DJK-Akteur war Alexander Knajdek, der im Einzel und Doppel ungeschlagen blieb. DJK Holzbüttgen II: Doppel (1), Diekmann (1), Weinitschke (1), Cobbers (2), Knajdek (2), Zhao (1), Coenen (1).