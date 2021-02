2. Handball-Bundesliga : Dormagens zweiter Neustart-Versuch

Dormagen Weil der Wintereinbruch das erste Spiel der Zweitliga-Handballer des TSV nach der WM-Pause verhinderte, steigt am Freitag die Punktspielpremiere 2021 daheim gegen Eisenach. Die unverhoffte Verlängerung der Pause hatte auch Gutes.

Am Sonntag saßen die Spieler des Handball-Zweitligisten TSV Bayer Dormagen quasi schon auf ihren gepackten Sporttaschen, als dann doch die Entscheidung fiel, wegen des extremen Winterwetters die Busfahrt zum Auswärtsspiel bei der DJK Rimpar Wölfe nicht anzutreten. Ärgerlich, einerseits. Andererseits ließ sich der Absage aus Sicht der Dormagener aber auch Positives abgewinnen. So hatten einige Spieler, die angeschlagen oder nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren, eine Woche mehr Regenerationszeit. Mit der Heimpartie gegen den ThSV Eisenach beginnen harte Monate. Bis zum Saisonfinale am 26. Juni muss Bayer inklusive dreier Nachholspiele noch 23 Partien absolvieren.

TuS Ferndorf Die Heimpartie gegen Ferndorf konnte sogar schon zweimal nicht ausgetragen werden, weil es beim TuS jeweils Corona-Fälle im Team gab. Der nächste Versuch steht am Freitag, 12. März, an.

DJK Rimpar Wölfe Die am Sonntag wegen des Wintereinbruchs abgesagte Auswärtspartie des TSV wird am Dienstag, 23. Februar, nachgeholt.

Sehr gelegen kam die unerwartet verlängerte Vorbereitungszeit auf den Start nach der WM-Pause auch den beiden Hüter-Brüdern, die bekanntlich von ihrem im Trainingslager in Dänemark abrupt beendeten WM-Abenteuer eine Infektion mit dem Corona-Virus mitbrachten. Nach einer längeren Quarantäne und zahlreichen Untersuchungen stiegen sie zwar schon vergangene Woche wieder ins Training ein, wären aber noch mit Defiziten in die Partie gegen Rimpar gegangen. „Für die beiden war der Ausfall perfekt. Mit einer Woche mehr Training kann ich ihnen auf jeden Fall mehr Spielzeit geben“, sagt Bilanovic.

Die beschriebenen Personalsorgen plus der weiterhin verletzungsbedingt nicht Verfügung stehende Rückraumshooter Ante Grbavac zeigen, wie schnell ein Kader auf bestimmten Positionen an seine Grenzen stoßen kann. Und weil bei den Dormagenern durch den überraschenden Winterwechsel von Julian Köster zum VfL Gummersbach ein weiterer Spieler für den linken Rückraum wegfällt, schauen sie sich vor dem Hintergrund der vielen bevorstehenden Partien für diese Position noch mal auf dem Spielermarkt um. „Wir könnten noch jemanden für die Breite gebrauchen. Wenn alles passt, könnte er uns für den Rest der Saison helfen“, sagt Bilanovic. Gegen Eisenach muss er aber noch mit dem vorhandenen Personal auskommen.

Im Gegensatz zu den Gastgebern konnte der ThSV sein erstes Spiel nach der WM-Pause bestreiten. Am Samstag hieß es daheim 29:34 gegen die SG BBM Bietigheim. Angesichts einer Niederlage und eines Unentschiedens vor dem Jahreswechsel warten die Eisenacher damit seit drei Spielen auf einen Sieg, was den Respekt von Dusko Bilanovic vor ihnen aber nicht mindert. „Eine individuell sehr gut besetzte Mannschaft“, sagt der TSV-Coach über die Eisenacher. Auch wegen der Verpflichtung der beiden österreichischen Nationalspieler Thomas Eichberger und Daniel Dicker war ihnen vor der Saison durchaus mehr zugetraut worden als ihr aktueller zehnter Tabellenplatz (13:19 Punkte). Womit sie deutlich hinter den Dormagenern auf Platz fünf (17:9) liegen, die auch noch drei Partien weniger absolviert haben.

Allerdings hat Eisenach in der laufenden Saison mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Darauf hatte der Verein kurz vor Weihnachten mit der Nachverpflichtung zweier junger Spieler reagiert. So ist Markus Murfuni auch nicht komplett unglücklich mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Angesichts unserer Verletztenmisere können wir mit der Punkteausbeute zufrieden sein. Zwei bis drei Zähler mehr wären freilich möglich gewesen“, meint der ThSV-Trainer. Seinem Gegenüber Dusko Bilanovic ist naturgemäß daran gelegen, dass nicht ausgerechnet am Freitag weitere Punkte hinzukommen. Er sähe es viel lieber, wenn es so käme wie vorige Saison im TSV-Bayer-Sportcenter. Damals ließ Dormagen den Eisenachern mit 34:24 keine Chance.