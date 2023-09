Floorball-Bundesliga Zweiter Doppelspieltag für Floorballer aus Holzbüttgen

Nach dem 9:6 gegen die Red Hocks Kaufering, das den Bundesliga-Floorballern der DJK Holzbüttgen den ersten Saisonsieg einbrachte, steht für den Meister von 2022 der zweite Doppelspieltag der Saison an. Zuerst gastieren die Kaarster am Samstag (17.30 Uhr) beim noch punktlosen Tabellenschlusslicht Floorball-Club Stern München. Am Sonntag (17 Uhr) empfängt die DJK den TV Schriesheim in der Stadtparkhalle.