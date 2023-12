Jugendhandball Zweite Niederlage für Dormagen in der Meisterrunde

„Die Niederlage mit sechs Toren ist verdient, auch weil Magdeburg die diszipliniertere Mannschaft war. Besonders im Tempospiel, egal ob es erste oder zweite Welle war, war uns der SCM überlegen“, so der TSV-Coach. In einem gut anzusehenden A-Jugend-Bundesligaspiel überzeugten bei den Dormagenern Jan Stolzenberg im Rückraum (9 Tore), Caspar Mosblech (6) am Kreis sowie in der ersten Halbzeit Torhüter Jonathan Dobiey. „Jonathan hat hervorragend gespielt und das Team somit im Spiel gehalten“, sagte Berger. Zu seinem Leidwesen knickte der Torwart in der letzten Aktion der ersten Halbzeit um und konnte nicht weitermachen. „Er hat uns in der zweiten Hälfte dann sehr gefehlt“, so Berger. In der ersten Halbzeit spielte der TSV lange auf Augenhöhe mit den Gästen aus Sachsen-Anhalt und hielt die Partie bis zum 14:14 (27.) offen. Zuvor hatten es die Gastgeber sogar verpasst, eine 11:10-Führung auszubauen. Nach einer Auszeit der Gäste waren die Chancen da, sich weiter abzusetzen. Doch daraus wurde nichts.