Moderner Fünfkampf : Walter Esser startete zwei Mal bei Olympia

Walter Esser wird am Freitag 75 Jahre alt. Foto: Archiv. Foto: Berns, Lothar (lber)

(-vk) Nicht nur Hermann J. Kahlenberg wird am heutigen Freitag 75 Jahre alt, sondern ein zweiter großer Name des Neusser Sports. Denn auch Walter Esser erblickte am 21. Februar 1945 das Licht der Welt.

