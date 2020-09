Fußball : Zwei Tore als Geburtagsgeschenk

Glehn Für Lucas Püllen war der Glehner Heimsieg gegen Hackenbroich in der Kreisliga A ganz besonders. Der Defensivallrounder schoss an seinem Ehrentag zwei Tore, eines davon aus großer Distanz.

„Der Trainer hat mir vor dem Spiel gesagt, dass er mich gegenüber der Presse als den besten Spieler herausstellen würde, wenn wir gewinnen und zu null spielen. So ist es dann zum Glück auch gekommen“, erklärt Lucas Püllen. Die Ansage des neuen Trainers Björn Feldberg war dann sogar so beflügelnd, dass Püllen als rechter Außenverteidiger seine Freiheiten gegen eher schwache Hackenbroicher nutzte, um sich auch ins Offensivspiel einzuschalten. Das erste Mal traf er in der 20. Minute nach einer Ecke per Kopf zum 3:0. Nach dem Seitenwechsel war das Selbstvertrauen dann so groß, dass der 26-Jährige aus rund 30 Metern einfach mal abzog. Und obwohl Püllen von sich selbst sagt, dass er nicht über die beste Schusstechnik verfügt, schlug der Ball zum 7:0-Endstand ein. „Dass der reingegangen ist, lag aber auch am Torwart. Den hätten die meisten gehalten“, meint er mit Blick auf den Schlussmann der Hackenbroicher. Zu diesem Zeitpunkt stand bei den Gästen nämlich der inzwischen 50 Jahre alte Torwarttrainer Sigmund Juranek für den ausgewechselten Jonas Schenk zwischen den Pfosten.