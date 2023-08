2. Handball-Bundesliga Zwei Tests stimmen Dormagen zuversichtlich

„Zunächst einmal vielen Dank an die Abteilung, die dritte Mannschaft und die vielen Jugendlichen, die das Sommerfest organisiert haben. Da wächst etwas zusammen“, meinte Björn Barthel in seiner Funktion als Handball-Geschäftsführer des TSV. Doch nicht nur, was er am Sonntag rund um das TSV-Bayer-Sportcenter beobachtet hatte, gefiel ihm. Das gilt auch für das Auftreten der Dormagener Zweitliga-Mannschaft, die ohne Torwart-Routinier Martin Juzbasic sowie Alexander Senden und Kapitän Patrick Hüter auskommen musste. „Man hat in einigen Phasen gesehen, dass die Abstimmung gefehlt hat. Und wir haben teilweise zu viele einfach Fehler gemacht. Aber es spricht für die Mannschaft, dass sie drangeblieben ist und das Spiel offengehalten hat“, meinte Björn Barthel. Was die Fehler anbelangt, so stieg die Quote nach der ersten Auszeit des TSV bedenklich. Da hatte Trainer Matthias Flohr kräftig durchgewechselt, doch die vier Neuen Jan Schmidt, Florian Boehnert, Lucas Rehfus und Florian Träger funktionierten in Kombination mit den Außen Jan Reimer und Joshua Reuland nicht so gut, wie die vom Feld gegangenen Ian Hüter, Sören Steinhaus, Finn Schroven und Frederik Sondermann.