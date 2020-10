Skaerhockey : Zwei Spiele für die Crash Eagles in der Masters-Runde

Dominik Boschewski kehrt ins Team der Eagles zurück. Foto: Eagels/Eagles

Kaarst Die erste Mannschaft der Crash Eagles empfängt am Samstag die Rhein-Main Patriots aus Assenheim in der Stadtparkhalle, die Zweitvertretung am Sonntag die Bissendorfer Panther.

Nach dem nicht gerade erfolgreichen Start der Crash Eagles Kaarst in die Masters-Runde mit der Niederlage gegen die Düsseldorf Rams sind an diesem Wochenende beide Kaarster Teams gefordert. Die Erstvertretung empfängt am Samstag (16.15 Uhr) die Rhein-Main Patriots aus Assenheim, die Zweitvertretung tags darauf in Gruppe A zur selben Zeit die Bissendorfer Panther.