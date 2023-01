Floorball-Bundesliga Holzbüttgener überwinden Formtief

Keine 24 Stunden später wurde das Spiel in Dresden angepfiffen, wobei den DJK-Spielern die Reisestrapazen zunächst auch anzumerken waren. Denn sie kassierten zwei Tore in den ersten fünf Minuten. Immerhin wachten die Gäste dann auf und hielten die Partie durch Treffer von Nils Hofferbert und Dennis Schiffer bei einem 2:3-Rückstand Ende des ersten Drittels offen. Nach dem Seitenwechsel verteidigte Dresdner noch acht Minuten seine Führung, doch dann drehten die Holzbüttgener mächtig auf und zogen das Spiel durch Tore von Niklas Stammen, Janos Bröker, Torben Lange und Max Spöhle zu einer 6:3-Führung auf ihre Seite. Im dritten Drittel ließ die DJK nichts mehr anbrennen, ging dank der Treffer durch Wilhem Kylymies (2), Nils Hofferbert und Leo Häfner als 10:5-Sieger vom Feld. Torben Lange, der in den beiden Spielen drei Tore und einen Assist erzielte, war dennoch nicht ganz zufrieden: „In der Zukunft müssen wir an unserem Spiel mit Ball arbeiten. Gestern und heute hat es noch gerade für zwei Siege gereicht, aber nächste Woche kann das schon wieder ganz anders aussehen.“ Weiter geht’s am Samstag im Pokalviertelfinale daheim gegen den Zweitligisten TSV Tollwut Ebersgöns.