Deutsche Meisterschaft : Zwei Matchbälle für Floorballer der DJK

Niklas Stammen (M.) hat sich in Holzbüttgen zu einem gefährlichen Spieler der Startformation entwickelt. Foto: Andreas Klüppelberg

Kaarst Floorball-Erstligist DJK Holzbüttgen kann bereits am Samstag den Einzug in die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft perfekt machen.

Ja, in der Hauptrunde haben die Floorballer der DJK Holzbüttgen ihr Heimspiel gegen die Piranhhas Hamburg mit 4:6 verloren, lagen dabei zu Beginn des Schlussdrittels mit 1:5 zurück. Doch das war – gefühlt – in einem anderen Leben. An diesem 19. September 2021 bestritten die Jungs von Trainer Tim Hidskes vor rund 150 Zuschauern ihr erstes Heimspiel nach ewig langer Corona-Zwangspause und waren einfach noch nicht bereit für große Taten.

Jetzt aber schon: In der Liga haben die Kaarster 14 Mal in Folge gewonnen – und stehen mit einem Bein in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft. Nach dem am vergangenen Samstag in der Verlängerung erkämpften 6:5-Erfolg in der Sporthalle Hoheluft fehlt den 2018 in die Bundesliga aufgestiegenen Gastgebern nur noch ein Sieg zum gemeinsam mit dem Einzug ins Endspiel um den Deutschland-Pokal größten Coup der seit 1997 fortgeschriebenen Vereinsgeschichte.

Info Zwei Auswärtssiege im Halbfinale um DM-Titel Play-offs Halbfinalhinspiele Floor Fighters Chemnitz - UHC Sparkasse Weißenfels 8:11 (2:4, 1:4, 5:3); ETV Piranhhas Hamburg - DJK Holzbüttgen 5:6 nach Verlängerung (1:0, 3:3, 1:2, 0:1) Halbfinalrückspiele UHC Sparkasse Weißenfels - Floor Fighters Chemnitz (Samstag, 18 Uhr); DJK Holzbüttgen - ETV Piranhhas Hamburg (Samstag, 18 Uhr) Play-downs Spiel 1 SC DHfK Leipzig - VfL Red Hocks Kaufering 7:6 (2:0, 4:3, 1:3)

„Crunchtime“ nennen die Amerikaner das, also die Phase, in der sich alles entscheidet. Stimmt zwar nicht ganz, denn sollten die Hamburger am Samstag (18 Uhr) in der Stadtparkhalle gewinnen, ginge die im Modus „Best-of-Three“ ausgespielte Play-off-Serie in die Verlängerung. Und erst dieses am Sonntag (16.30 Uhr) wiederum in Kaarst angesetzte Match würde dann tatsächlich Fakten schaffen. Aber damit rechnet an der Pestalozzistraße niemand. Klar, die Partie in Hamburg war für die ersatzgeschwächt angetretenen Rheinländer eine ganz enge Kiste, ein Duell auf Augenhöhe und eines Halbfinales würdig. Niklas Stammen hat das nicht überrascht: „Spiele gegen Hamburg sind immer spannend“, sagt das Eigengewächs der DJK und mahnt: „Wir müssen insbesondere auf die starken Konter aufpassen, damit wir uns nicht zu viele Tore fangen.“ Wie seine Teamkollegen setzt der 19-Jährige darum im Rückspiel auf das begeisterungsfähige Publikum in der Stadtparkhalle: „In unserer Halle herrscht immer eine super Atmosphäre. Gerade im Vergleich zu anderen Hallen macht es noch mal mehr Spaß, wenn man sieht, was für eine tolle Kulisse wir haben. Das motiviert einen noch mal mehr, die beste Leistung abzurufen.“

Weit mehr als 200 Fans treiben die Mannschaft regelmäßig nach vorne. Doch damit nicht genug. Stammen weiter: „Wir haben uns generell als Team weiterentwickelt, und das sorgt dafür, dass man in den Trainings immer gefordert ist. Das fördert dann auch die eigene Entwicklung. Man kann dabei immer von den erfahreneren Teamkollegen profitieren, sowohl was Taktik angeht als auch bei kleinen individuellen Details.“ Er selbst dient als bestes Beispiel: Dem DJK-Nachwuchs entsprungen, hat der junge Stürmer in den vergangenen Jahren eine herausragende Entwicklung durchgemacht und ist zu einem wichtigen Baustein der so erfolgreichen Bundesliga-Truppe geworden: 13 Scorerpunkte in der regulären Saison, „Starting-Six“ in den Play-offs und auch beim hart erstrittenen 6:5 in Hamburg mit einem wichtigen Assist.

Am Samstag könnte der Teufel im Detail stecken. Weil Kleinigkeiten oft große Wirkung haben, hoffen die Hausherren auf die Rückkehr von Trainer Tim Hidskes. Der Niederländer war von seinem Einsatz als Coach der britischen Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation in Lettland mit dem Corona-Virus nach Kaarst zurückgekehrt und befindet sich seither in Quarantäne.