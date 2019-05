Floorball : DJK-Duo spielt in Kanada um WM-Krone

Gibt sein Debüt bei der U19-WM: Jannik Heinen von der DJK Holzbüttgen (r.). Foto: Andreas Klueppelberg

Holzbüttgen Nils Hofferbert und Jannik Heinen aus Holzbüttgen wollen mit Deutschlands U19-Nationalteam in Halifax nach oben.

Von Dirk Sitterle

An den Skandinaviern kommt im Floorball niemand vorbei. Bei der Weltmeisterschaft 2018 in Prag setzte sich Finnland im Finale gegen Schweden durch. Auch in Tschechien und der Schweiz ist Unihockey schwer angesagt. Deutschland schloss das Turnier im Dezember auf Platz sechs ab. Ganz so weit ist der Nachwuchs noch nicht. Für das Team Germany geht es bei der seit Mittwoch laufenden U19-WM im kanadischen Halifax vor allem darum, den Aufstieg aus der B- in die A-Division zu schaffen.

Helfen sollen dabei auch zwei Akteure der DJK Holzbüttgen: Nils Hofferbert war schon vor zwei Jahren dabei, als Deutschland die Titelkämpfe im schwedischen Växjö hinter Norwegen und Estland auf dem starken dritten Rang der B-Division abschloss. Wie sein ebenfalls nominierter Vereinskollege Jannik Heinen gehört er zum Stamm der Bundesliga-Truppe, die es in der abgelaufenen Saison als Neuling bis ins Play-off-Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft gebracht hatte. An der erstmals außerhalb Europas ausgetragenen U19-WM nehmen bis zu den Finalspielen am Sonntag insgesamt 16 Nationen teil: Finnland, Schweden, Tschechien, die Schweiz, Lettland, Dänemark, Norwegen und die Slowakei in der A-Division, Deutschland mit Polen (Absteiger), den USA, Japan, Russland, Kanada, Slowenien und Neuseeland in der B-Division.

Info Schnupperkurs Floorball der DJK Holzbüttgen Was? Die DJK Holzbüttgen bietet in Kooperation mit der VHS Düsseldorf einen kostenlosen Schnupperkursus Floorball an. Angeleitet von Bundesliga-Torhüter Jan Saurbier können Neugierige die Grundtechniken dieses ungemein schnellen Teamsports erlernen. Wann? 18. Mai von 10 bis 14 Uhr Wo? Sporthalle am Bruchweg in Holzbüttgen Wie? Anmeldung über die Homepage der VHS Düsseldorf: www.duesseldorf.de/vhs

Zum Auftakt treffen Nils Hofferbert, Jannik Heinen & Co. in der Nacht (0 Uhr mitteleuropäischer Zeit) zunächst auf Kanada. Am Donnerstag geht es in der Vorrunden-Gruppe B gegen Neuseeland und zum Abschluss wartet am Freitag Slowenien. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe erreichen das Halbfinale am Samstag. Doch nur, wer am Sonntag das Endspiel für sich entscheidet, spielt ab 2021 bei den Großen mit. Trainiert wird die deutsche Mannschaft seit 2013 von Thomas Berger, ein auf dem gesamten Kontinent hochgeschätzter Fachmann. Gerade erst hat der Schweizer im Nachbarland den SV Wiler-Ersigen zum zwölften Meistertitel der Vereinsgeschichte geführt. Die Erfolgstruppe aus dem Kanton Bern schloss damit zum bisherigen Rekordhalter Rot-Weiss Chur auf. Da verwundert es nicht, dass Moritz Moersch, Sportdirektor Floorball Deutschland, „ungemein glücklich ist, mit einer absoluten Koryphäe wie ihm arbeiten zu können.“ Und Berger hat einen Plan: „Wir müssen versuchen aufzusteigen, dann den Sog nutzen und dadurch hoffentlich vorwärts kommen.“