Leichtathletik Zwei Finalteilnahmen für Aktive aus Dormagen bei U20-DM

Johannes Kölbach arbeitete sich in Sachsen-Anhalt mit einer konstanten Serie zunächst in den Endkampf, sein vierter Versuch landete dann 45,27 Metern, was ihm den achten Platz in der Diskus-Konkurrenz einbrachte. Ein Ergebnis, mit dem auch Trainer Dirk Zorn gut leben konnte. Ebenso konnte Maxima Majer mit ihrem elften Platz über die 1500-Meter-Distanz „sehr zufrieden sein“, wie ihr Trainer Wilhelm Jungbluth urteilte. Die U20-Athletin war am ersten Tag in Dortmund mit der persönlichen Bestzeit von 4:45,03 Minuten in das Finale eingezogen. In ihrem ersten Endlauf auf nationalem Niveau hielt sie in einem von Taktik geprägten Rennen gut mit und blieb in 4:45,36 Minuten letztlich nur rund drei Zehntel über ihrer am Tag zuvor aufgestellten Bestzeit.