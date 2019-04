Speedskating : Speedskater für Heimspiel gerüstet

Erfolgreiche Speedskater: Dagmar Grob, Silke Röhr, Andreas Lichtenstein, Silke Zimmermann, Christian Bahne und Holger Maiwald (v.l.). Foto: Christoph Röhr

Büttgen Silke Röhr und Andreas Lichtenstein gewinnen DM-Titel im Halbmarathon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Koch

Einen Saisonstart nach Maß und eine gute Generalprobe für das „Heimspiel“ am 1. Mai feierten die Speedskater Düsseldorf im VfR Büttgen beim Paderborner Osterlauf. Bei dem wurden nicht nur die Deutschen und die Landes-Meistertitel auf der Halbmarathon-Distanz vergeben, von denen sich die Büttgener Silke Röhr (AK 40) und Andreas Lichtenstein (AK 50) gleich zwei sicherten.

Er bildete auch den Auftakt zum Westdeutschen Speedskating Cup. In dem geht es am 1. Mai gleich mit dem zweiten Wertungslauf weiter, der innerhalb des Büttgener Straßenradrennens ausgetragen wird. Mit ihrem Start um 17 Uhr bilden die Skater den Abschluss des achtstündigen Programms auf dem Rundkurs mit Start und Ziel an der Pampusschule. Der wird von den Skatern in entgegengesetzter Richtung zu den voraufgegangenen Radrennen gefahren. Und im Gegensatz zu diesen (und zum Paderborner Osterlauf) geht es auch nicht über eine festgelegte Distanz, sondern über 45 Minuten plus eine Runde.

In Paderborn ging es über 21,1 Kilometer, „und unsere Starter zeigten eine ausgezeichnete Frühform,“ sagt Andreas Lichtenberg. Das galt insbesondere für ihn, denn in 37:11 Minuten holte er sich in der AK 50 die Titel in der nationalen und der NRW-Wertung und belegte zudem Platz drei der Landesmeisterschaften im Gesamteinlauf. Das gleiche Kunststück gelang Silke Röhr in der AK 40: In 41:46 Minuten war sie schnellste Frau dieser Altersklasse in der DM- und der NRW-Wertung und belegte in letzterer ebenfalls Platz drei im Gesamteinlauf.

Silke Zimmermann fuhr nur eine Sekunde hinter Silke Röhr über die Ziellinie. Damit verpasste sie in der AK 45, in der sich die ehmalige Weltklasse-Eisschnellläuferin Claudia Pechstein den DM-Titel sicherte, als Vierte eine Medaille nur um zwei Sekunden. Sie hielt sich aber mit dem Titelgewinn in der NRW-meisterschaft schadlos, in der Dagmar Grob in 44:39 Minuten auch den zweiten Platz nach Büttgen holte. Ebenfalls den Titel bei den Landesmeisterschaften sicherte sich Holger Maiwald nach 40:52 Minuten in der AK 55, Lars ter Veer gewann Bronze in der AK 45 in 37:13 Minuten.