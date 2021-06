Dormagenerin bei Turn-DM : Zwei DM-Titel auf dem Weg nach Tokio

Nachdem es im Mehrkampf für die Dormagenerin Sarah Voss am Schwebebalken nicht so gelaufen war, holte sie in den Gerätefinals dort einen von insgesamt zwei Titeln. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Dormagen Die Dormagenerin Kunstturnerin Sarah Voss brachte eine stattliche Ausbeute von den Deutschen Meisterschaften aus Dortmund mit. Einem dritten Platz im Mehrkampf ließ sie zweimal Gold und einmal Silber in der Gerätefinals folgen.

Die Deutschen Meisterschaften gehören auch im Kunstturnen Jahr für Jahr zu den Saisonhöhepunkten. Doch 2021 standen die nationalen Titelkämpfen in Dortmunder Westfalenhalle eben ganz im Zeichen der Olympischen Spiele von Tokio. Weil Dortmund nur die erste von zwei Olympia-Qualifikationen war, freute sich die Dormagenerin Sarah Voss zwar über ihre satte Ausbeute von zweimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze, doch mit Blick auf die endgültige Entscheidung in Sachen Olympia kommendes Wochenende in München hatte sie im Mehrkampf und in den Gerätefinals noch nicht alle Karten aufgedeckt.

„Ich will und muss mich in München noch steigern“, sagte Sarah Voss, die für das Turnzentrum DSHS Köln startet, nach Abschluss der Wettkämpfe in der Westfalenhalle. Die größte Bedeutung für die Olympia-Qualifikation hatte der Mehrkampf, der schon am Donnerstag über die Bühne ging. Voss konnte zwar nicht ihren Titel verteidigen, doch als Dritte hat sich bei vier deutschen Tokio-Starterinnen schon mal gut in Position gebracht. Bundestrainerin Ulla Koch betonte zwar, dass in ihrer Olympia-Riege noch kein Platz fest vergeben sei. „Alle haben noch die Chance“, erklärte sie, doch eine Tendenz sollte es schon geben. Zumal Koch nicht entgangen sein dürfte, dass Sarah Voss eine Medaille holte, obwohl sie sich an einem ihrer Spezialgeräte, dem Schwebebalken, einen Absturz leistete und deswegen nur Fünfte wurde. Fürs Finale reichte es wie in allen anderen Geräten aber dennoch.

Info Drei Medaillen für Sarah Voss in den Gerätefinals Sprung 1. Sarah Voss 13,683 Punkte; 2. Lisa Zimmermann 13,399; 3. Karina Schönmaier 12,750 Schwebebalken 1. Sarah Voss 13,666 Punkte; 2. Carina Kröll 12,900; 3. Emma Malewski 12,300 Boden 1. Lisa Zimmermann 12,933 Punkte; 2. Sarah Voss 12,766; 3. Kim Ruoff 12,700