Moderner Fünfkampf Athletinnen aus Neuss holen zwei DM-Medaillen

Die Grundlagen für ihren dritten Platz im Gesamtklassement legte Hannah Dicks mit einer starken Vorstellung im Fechten, mit lediglich drei Niederlagen setzte sie sich an die Spitze des Feldes. Weil sie anschließend über 200 Meter Freistil ihre persönliche Bestzeit auf 2:18 Minuten verbesserte, konnte sie ihre Führung mit in den zweiten Tag nehmen. Der startete mit dem OCR, bei dem Dicks die fünftbeste Zeit einbrachte. So ging sie in den abschließenden Laserrun mit fünf Sekunden Rückstand auf die Führende. Es entwickelte sich ein spannendes Finale, bei dem sich die Neusserin am Ende einer weiteren Berlinerin geschlagen geben musste, aber verdient Bronze gewann. Zusätzliche Belohnung war die Qualifikation für die U17-EM in Litauen. Dort kann sie zusammen mit ihrer Schwester Sarah hinfahren, die sich eine Woche zuvor mit der Silbermedaille bei der U19-DM für die kontinentalen Titelkämpfe qualifiziert hatte.