Tischtennis : Nordischer Doppelspieltag für die DJK

Kaarst Für die Kaarsterinnen stehen in der 3. Tischtennis-Bundesliga nach langer Pause zwei Auswärtsspiele auf dem Plan: Am Samstag geht es gegen den TSV Schwarzenbek und am Sonntag gegen den VfL Kellinghusen.

Am kommenden Wochenende gilt es jetzt erst einmal, auswärts zu bestehen. Gleich zweimal treten sie im hohen Norden in Schleswig-Holstein an: Am Samstag (15 Uhr, Sporthalle Nordost an der Cesenaticostraße) steht zunächst die Partie beim Tabellenvorletzten TSV Schwarzenbek östlich von Hamburg an. Einen Tag später (Sonntag, 12 Uhr, Emil-Firla-Halle am Stechelsweg) steigt dann das Topspiel beim Tabellenzweiten VfL Kellinghusen. Das DJK-Team reist komplett mit Valerija Stepanovska, Martyna Dziadkowiec, Jana Vollmert und Lisa Scherring an und ist somit zumindest am Samstag in Schwarzenbek in der Favoritenrolle, auch wenn Jana Vollmert vor den TSV-Spielerinnen warnt: „Ich finde Schwarzenbek ist ein gutes Team und gerade im unteren Paarkreuz spielen zwei junge Spielerinnen die immer besser werden. Wir wollen aber die zwei Punkte einfahren.“ Auch Kapitänin Lisa Scherring will die Gastgeberinnen nicht unterschätzen: „Für sie geht es im Abstiegskampf um jeden Punkt.“ Im Team der Holsteinerinnen konnte in der Rückrunde nur Jugendspielerin Chiara Steenbuck mit einer 5:2-Bilanz voll überzeugen. Im Spitzenpaarkreuz weisen sowohl Kateryna Kiziuk (2:6) als auch Olena Nalisnikovska (2:5) negative Spielverhältnisse auf. Michelle Weber an Position vier (3:3) steht ausgeglichen.