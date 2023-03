Radsport RSC Nievenheim geht zuversichtlich in neue Saison

„Das ist schon eine erfreuliche Entwicklung“, sagt Reinhold Peters, der sich um die Pressearbeit des RSC kümmert. Doch er betont auch: „Wir sind natürlich nicht zu vergleichen mit einem Verein wie dem VfR Büttgen. Wir treten nicht als Mannschaft bei großen Rundfahrten an und hinter uns steckt auch kein Großsponsor.“ Der Verein sei ein Sammelbecken für ambitionierte Hobbyfahrer, die neben dem Beruf ihren Sport mit großem Engagement betreiben und ihre gesamte Ausrüstung selbst bezahlen. Von diesen ambitionierten Hobbyfahrern haben bislang 17 eine Lizenz, um in der neuen Saison an Rennen in den verschiedenen Klassen Amateure, Masters und Elite teilzunehmen. Wobei der Verein ein Potenzial von insgesamt rund 40 Fahrern im Alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren hat, die an Rennen teilnehmen wollen. Einer der Elitefahrer ist Christian Piel, der seinen Status in der vergangenen Saison verteidigen konnte. Und wie es ausschaut, hat er in der Vorbereitung wieder gut gearbeitet. Die Saison startet zwar erst offiziell am 19. März mit einem Rennen in Herford, doch am Tag vor der Teampräsentation hatte sich Piel schon einen Sieg bei einem Trainingsrennen im niederländischen Venlo geholt. „Viele weitere Platzierungen und Siege für die gesamte Mannschaft werden hoffentlich noch folgen, die Stimmung im Team stimmt jedenfalls“, meint RSC-Pressewart Reinhold Peters. Große Lust haben die RSC-Fahrer selbstredend auf den Start in heimischen Gefilden, am 14. Mai richtet der Verein aus Nievenheim zum wiederholten Mal sein Rennen auf der bekannten Strecke in der Dormagener Innenstadt aus.