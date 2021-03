Säbel-Weltcup in Budapest : Bronze sorgt in Dormagen für Zuversicht

Säbelfechten-Bundestrainert Vilmos Szabo freut sich mit seinem Sohn Matyas (v.l.) über den Gewinn der Bronzemedaille beim Weltcup in Budapest. Foto: DFB/© Augusto Bizzi

Dormagen Im ersten Weltcup nach ziemlich genau einem Jahr gab’s für die Säbelfechter aus dem Bundesleistungsstützpunkt am Höhenberg in Budapest gleich einen dritten Platz durch Matyas Szabo. Klar, dass das auch in der Heimat gut ankam.

Wo stehen die deutschen Säbelfechter im Vergleich zur Weltspitze im Olympiajahr? Einen ersten Fingerzeig sollte der Weltcup in Budapest bringen, Corona-bedingt der erste Leistungsvergleich auf diesem Niveau nach ziemlich genau einem Jahr seit dem letzten Weltcup in Luxemburg. Der dritte Platz für Matyas Szabo in Ungarn und drei weitere Athleten des TSV Bayer Dormagen im Hauptfeld zeigen, dass die Richtung stimmt. Zudem erreichten auch zwei Frauen aus dem Bundesleistungsstützpunkt am Höhenberg die Runde der letzten 64, waren also mit dabei, als es am letzten Tag der Einzelwettbewerbe um die Medaillen ging.

„Ich freue mich richtig über die Medaille. Denn sie ist nicht nur wichtig für Matyas, sondern auch für die ganze Gruppe. Die anderen sehen, dass sie nicht weit weg sind, weil sie ja täglich mit Matyas trainieren“, sagte Olaf Kawald, der als Leiter des Bundesleistungsstützpunktes in der Heimat geblieben ist. Mit den anderen meint er Max Hartung, Richard Hübers und Benedikt Wagner (alle TSV Bayer Dormagen), die am Wochenende in Budapest zwar nicht so weit kamen, aber genau wie Szabo noch darum kämpfen, einen der vier Plätze in der bereits qualifizierten Mannschaft zu ergattern, die bei den Olympischen Spielen in Tokio für Deutschland antritt. Ein weiterer Kandidat ist Björn Hübner-Fehrer (FF Werbach), der sich in Budapest allerdings nicht besser in Stellung bringen konnte. Er musste schon in der Gruppenphase aufgeben.

Info Europameisterschaften finden in Bulgarien statt Weltcup Die nächsten Weltcupturniere stünden für die Männer im südkoreanischen Seoul, spanischen Madrid und russischen Moskau (Frauen anstatt Madrid Tunis) auf dem Programm, doch wegen der Corona-Pandemie steht noch nicht fest, ob sie stattfinden können. EM Fest im Terminplan verankert sind dagegen die Europameisterschaften. Die kontinentalen Titelkämpfe sollen vom 15. bis 16. Juni in Plovdiv (Bulgarien) über die Bühne gehen.

Zufrieden ist Kawald aber auch, dass die Wettkämpfe in dem Corona-Hochrisikogebiet so abliefen, dass es zumindest bis Sonntag keinen Grund zur Klage gab. Schließlich hatten die Verantwortlichen im Bundesleistungsstützpunkt lange mit den Athleten darüber diskutiert, ob es sich lohnt, das Risiko einer Reise nach Budapest einzugehen. Ob die Rechnung aus gesundheitlicher Sicht aufgeht, wird sich erst nach der Rückreise am Montag zeigen. Aus sportlicher Sicht hat Kawald mit seiner Aussage schon klar Stellung bezogen, schließlich gab sich die gesamte Weltspitze an der Donau ein Stelldichein. Sogar die Südkoreaner mit dem Weltranglistenersten Sanguk Oh nutzten die Chance auf diesen Leistungstest.

Dass Oh aktuell eine Klasse für sich ist, stellte er nicht nur durch seinen 15:14-Finalsieg gegen den zweimaligen Olympiasieger Aron Szilagyi (Ungarn) unter Beweis, auch Matyas Szabo musste das bei seiner 10:15-Niederlage im Halbfinale neidlos anerkennen. Doch auch der Dormagener zeigte auf dem Weg in die Vorschlussrunde seine ganze Klasse und Nervenstärke. So schaltete er unter den letzten 32 und im Achtelfinale die beiden Italiener Gabriele Foschini (15:14) und Luca Curatoli (15:13) nach starken Leistungen jeweils ganz knapp aus. „Curatoli ist schon eine Hausnummer. Nach Budapest hat er sich auf Rang drei der Weltrangliste verbessert“, sagte Olaf Kawald. Szabo machte in dem Ranking dank Bronze einen Sprung von 41 auf Platz 26.

Als Nummer zwei der Weltrangliste reiste der Dornagener Max Hartung an, der allerdings unter den Erwartungen blieb. Er ging gleich in der ersten Hauptrunde gegen den Südkoreaner Jonghyun Lee mit 8:15 aus dem Turnier und rutschte auf Rang fünf in der Welt ab, im Weltcup-Gesamtklassement belegte er Platz 33. Ebenfalls in K.o.-Runde eins erwischte es den TSV-Fechter Richard Hübers. Er unterlag dem Iraner Mohammad Rahbari mit 12:15, was ihm unter dem Strich Platz 46 einbrachte. Dass Rahbari mit dem Säbel exzellent umzugehen versteht, bewies er allerdings auch in der Runde danach, als er auch dem Weltranglisten-Dritten Eli Dershwitz (USA) das Nachsehen gab.

Ein überaus gelungenes Comeback auf internationaler Bühne feierte nach langer Verletzungspause Benedikt Wagner. Nachdem er am Donnerstag ohne Niederlage durch die Gruppenphase geeilt war, schaltete er zunächst den Russen Vasiliy Shirshov mit 15:10 aus, ehe dann gegen den späteren Finalisten Aron Szilagyi mit 6:15 Endstation war. Als 24. war er letztlich der zweitbeste Dormagener. „Nach dieser langen Pause hat Benedikt sein altes Niveau schon wieder erreicht und hat bis Olympia noch Zeit, etwas draufzupacken. Für die Mannschaft ist er enorm wichtig“, betonte Olaf Kawald.