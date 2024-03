Fußball-Bezirksliga Zur alten Liebe nach Weißenberg zurückgekehrt

Die letzte Überzeugung fürs SVG-Comeback brachte Marius Spahn. Er half in den beiden vergangenen Saisons entscheidend als Torschützenkönig beim Durchmarsch von der Kreisliga B bis zur Bezirksliga. „Er ist einer meiner besten Freunde und da er als frisch gebackener Vater aktuell natürlich andere Prioritäten setzt, hat er mich gefragt, ob ich an seiner Stelle stürme“, verrät Orlean. Der Weg bis zum Hubert-Schäfer-Sportpark könnte kürzer nicht sein. „Ich brauche nur fünf Minuten bis zur Anlage. Es hat alles für mich gepasst. Ich habe noch nie unter Dirk Schneider gespielt, aber er und die gesamte Mannschaft harmonieren gut, so dass auch ich sehr zufrieden bin“, sagt Orlean. Seine Oberliga-Erfahrung will er nun an seine neuen Teamkollegen weitergeben.