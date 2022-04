Zum des Dormagener Ex-Trainers : Als Mensch und Erfolgscoach unvergessen

Petre Ivanescu als Coach des TSV Bayer Dormagen. Foto: Jazyk

Dormagen Persönliche Erinnerungen an Petre Ivanescu, der den TSV Bayer Dormagen in eine neue Handball-Ära führte und am Freitag im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Essen verstarb.

Als ich ihn zum letzten Mal traf, war Petre Ivanescu schon kein Trainer mehr. Es war im Treppenaufgang der Grugahalle, als „Pensionär“ wollte sich der ehemalige Meistermacher das Aufeinandertreffen seiner ehemaligen Klubs TuSEM Essen und TSV Bayer Dormagen anschauen. Nach einigen Minuten Plauderei – der Anpfiff rückte näher – fragte ihn sein Begleiter: „Bleiben wir hier oder gehen wir nach oben?“ Worauf Petre Ivanescu mit dem für ihn typischen Lächeln entgegnete: „Warum fragst Du? Wo Ivanescu ist, ist immer oben.“

Das war keineswegs arrogant. Arroganz war ein Fremdwort für den am 15. April 1936 in Bukarest Geborenen. Dabei hätte er sich auf seine Erfolge als Spieler (Weltmeister 1961 und 1964 mit Rumänien, WM-Torschützenkönig 1961) und Trainer (drei Mal Deutscher Meister, vier Mal DHB-Pokalsieger, drei Mal Europapokalsieger, ein Mal Europameister der Vereinsmannschaften) durchaus einiges einbilden können – andere an seiner Stelle hätten das sicherlich getan.

Info Dan Ivanescu war Spielertrainer beim NHV Vergangenheit In der Saison 2001/2002 war Dan Ivanescu zunächst als Spieler, nach dem Aufstieg in die Oberliga dann als Spielertrainer beim Neusser HV aktiv. Gegenwart Der inzwischen 50 Jahre alte Sohn von Petre Ivanescu ist heute als Rechtsanwalt in Bonn tätig, seine Schwester lebt in der Schweiz.

Als Petre Ivanescu im Sommer 1986 beim TSV Bayer anheuerte, begann eine neue Zeitrechnung für den Dormagener Handball. Auch für den Berichterstatter, der noch keine dreißig war und gerade mal über ein halbes Jahrzehnt Berufserfahrung verfügte – und es plötzlich mit einer Ikone des deutschen und internationalen Handballs zu tun bekam. Ivanescu war das herzlich egal. Jedes Telefonat begann mit seiner Frage: „Haben Sie schon mit meinem Kollegen gesprochen? Was hat er gesagt, wer ist verletzt, wer kann wieder spielen?“ Es war die Zeit, als es noch keine Live-Streams gab, keine Video-Datenbanken für Trainer, keine Spielanalysen in Beinahe-Echtzeit. Wer etwas wissen wollte, musste fragen. Und so waren die journalistischen Berichterstatter gleichzeitig eine wichtige Informationsquelle für die Trainer – eine heute undenkbare Konstellation. So etwas verbindet. Petre Ivanescu und ich hätten gerne länger zusammengearbeitet als jene zwei Jahre, in denen er den TSV Bayer ungeschlagen durch die Zweite Liga und zum Aufstieg in die Bundesliga führte, wo er trotz eines Fehlstarts von 2:12 Punkten am Ende der Saison 1987/1988 Platz fünf belegte und sich das lange Jahre gültige Prädikat „bester Aufsteiger aller Zeiten“ verdiente. Doch der Deutsche Handball-Bund verhinderte das: Nachdem er den Dormagener Übungsleiter 1987 zum Bundestrainer befördert hatte, untersagte der DHB ihm die Doppelfunktion als Erstliga-Coach. Ivanescu wanderte zum damals aufstrebenden Zweitligisten TV Niederwürzbach ab und nahm in seinem späteren Nachfolger Jörn-Uwe Lommel einen seiner Lieblingsschüler gleich mit.

Der Erfolgstrainer und die deutsche Nationalmannschaft, das erwies sich allerdings schnell als Missverständnis. Nachdem seine Auswahl in die Drittklassigkeit abgerutscht war, ersetzte ihn der DHB durch den hierzulande auch nicht ganz unbekannten Hotti Bredemeier. Das Debakel mit dem Bundesadler sollte jedoch der einzige Fleck in Ivanescus ansonsten makelloser Erfolgsbilanz bleiben. Seiner Aura tat das keinen Abbruch, er blieb immer der Grandseigneur und Gentleman in einer ansonsten oft hemdsärmeligen Zunft – so etwas wie Hans-Joachim Kulenkampff inmitten all der hektischen und aufgeregten Fernsehschaffenden seiner Zeit. Wäre er nicht Handballtrainer geworden, hätte Petre Ivanescu auch als Moderator von „Einer wird gewinnen“ keine schlechte Figur gemacht.

So liebenswürdig und charmant er sein konnte, so knallhart war der gebürtige Rumäne als Trainer. Da wurden Spieler auch schon mal mit Worten tituliert, angesichts derer die heutige Generation sofort um Auflösung des Vertrags nachgesucht hätte – des eigenen oder dem des Übungsleiters. „Ich hasse dich“, soll er mindestens ein Mal pro Trainingseinheit in Richtung derjenigen geäußert haben, denen gerade ein – im Ernstfall vielleicht spielentscheidender – Fehler unterlaufen war. Ivanescu meinte das nicht persönlich, für ihn war das eher Mittel zum Zweck. „Er war ein Riesentrainer – hart, aber sehr herzlich und unter der rauen Schale ein tief empathischer Mensch,“ hat Andreas Thiel angesichts der Nachricht vom Tod seines früheren Mentors gesagt – und neben Petre Ivanescu damit auch ein Stück weit sich selbst porträtiert.