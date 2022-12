Exoten auf dem Eis Zum Eishockey an den Persischen Golf

Es kommt nicht häufig vor, dass deutsche Eishockeyspielerinnen live im Fernsehen spielen und hinterher in ein Mikrofon sprechen müssen. Vor allem dann nicht, wenn sie in der alten Heimat lediglich in der zweiten Liga spielten. Christine Naas hat das letztens trotzdem erlebt. Aber eben in ihrer neuen Heimat, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da lief die Neusserin nicht nur für die dortige Nationalmannschaft beim „Development Cup“ des Eishockey-Weltverbandes IIHF auf, da war sie als mehrfache Torschützin hinterher auch im Staats-Fernsehen gefragt und „musste Interviews geben“, erzählt sie mit einer Mischung aus Stolz und Ungläubigkeit. Denn damit konnte ja niemand rechnen, als sie und ihr Mann sich im Sommer 2021 die Frage stellten: „Abenteuer?“ Die Antwort kam schnell: „Abenteuer!“