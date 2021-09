Bundesliga : Zum Auftakt ringt Neuss gegen Nackenheim

Ist am Sonntag gegen Nackenheim ziemlich sicher für den KSK im Einsatz: Ayoub Musaev. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die Zuschauer in der Stadionhalle dürfen sich am Sonntag auf junge, aber talentierte Bundesliga-Truppe des KSK Konkordia Neuss freuen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Das Duell mit dem SV Alemannia Nackenheim steht für die Bundesliga-Ringer des KSK Konkordia Neuss erst am Sonntag (Mannschaftsvorstellung ab 14.45 Uhr, Kampfbeginn pünktlich um 15 Uhr) auf dem Plan, doch hellwach ist die Sportliche Leitung um Fatih Cinar bereits am Samstagabend. Dann nämlich empfängt Nackenheim den ASV Mainz zum Derby. Und diese Partie könnte wertvolle Hinweise liefern, wie die Rheinhessen am Tag darauf in der Stadionhalle antreten. „Das ist schon ein Vorteil“, findet KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg. Die Hausherren haben dabei nur ein Problem: Selbst wenn sie genau wüssten, wie die Aufstellung des Kontrahenten aussieht, könnten sie darauf nur höchst eingeschränkt reagieren. „Uns fehlen in einigen Gewichtsklassen halt die Alternativen“, hadert Kahlenberg.

Aber die Neusser haben mit ihrer blutjungen Mannschaft absolut keinen Grund, sich klein zu machen. „Wenn wir richtig komplett ringen, würde ich sagen, wir gewinnen“, meint der erfahrene Funktionär sogar. Die Möglichkeiten der Gäste sind freilich enorm. Angeführt wird der Kader von Trainer Cengiz Cakici in Denis Kudla von einem zweifachen Medaillengewinner bei Olympia. Der 26-Jährige holte sowohl 2016 in Rio als auch 2021 in Tokio Bronze. Mächtig PS bringt auch Robin Ferdinand in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm auf die Matte. Doch der 28-Jährige, der sich auf den Restart genau wie alle Ringer „seit Wochen und Monaten freut“, weiß auch, „dass wir in dieser Hammergruppe jeden Kampf ernst nehmen müssen.“