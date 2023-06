Leichtathletik Auch Erftflitzerlauf jetzt mit elektronischer Zeitnahme

Während die Bambini und die jüngeren Jahrgänge ihre Wettkämpfe auf der Bahn rund um den Rasenplatz austragen, geht es für die älteren Jahrgänge und in den Männer-/Frauenklassen auch ins „Gelände“. Neu ist die elektronische Zeitnahme mittels eines in der Startnummer integrierten Transponders. Die Startnummer trägt einen farbigen Punkt, das schließt Verwechselungen aus. Bewährt hat sich die im vorigen Jahr zum ersten Mal angebotene Zusammenlegung der bis dato beiden Hauptläufe zu einem Lauf über 5500 Meter. Geblieben ist die familiäre Atmosphäre mit Müttern und Vätern, die ihre Sprösslinge auch schon einmal an der Hand zum Ziel führen dürfen. Dicht umschwirrt ist auch immer das Kuchenbuffet. Viele Kindergärten und Schulen schicken ihre Jüngsten in die um 17.30 Uhr beginnenden Läufe, für gestandene Läuferinnen und Läufer erfolgt der Startschuss zum Hauptlauf um 18.50 Uhr. Den Abschluss bildet ein Staffellauf über 3x400 Meter um 19.45 Uhr. Alle Teilnehmer der Bambini- und Schülerläufe erhalten ein Los für die Kindertombola, für die Erwachsenen ist die Tombola mit „Laufanalyse“ bei kühlen Getränken nach dem sportlichen Teil der Veranstaltung immer ein Heidenspaß. Vor Jahresfrist war eine pinke Gießkanne der Renner in der Tombola. Die gibt’s auch wieder, jetzt in noch größerer Anzahl. Die Streckenpläne sind unter www.erftflitzer.de einsehbar. Der Meldeschluss war zwar schon am Mittwoch, doch Nachmeldungen werden bis 60 Minuten vor den jeweiligen Starts entgegengenommen.