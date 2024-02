Handball Zukunft des TSV Bayer Dormagen ist zum Teil pink

Der Anlass des Unterstützerspiels am Mittwochabend zwischen dem heimischen Zweitligisten TSV Bayer Dormagen und dem Erstligisten Bergischen HC war wahrlich kein erfreulicher. Die existenzielle Notlage, in die der Handball-Standort Dormagen im vergangenen Oktober wegen des Ausfalls eines Sponsors geraten war, hatte den benachbarten BHC damals dazu bewogen, seine Hilfe auch in Form eines sportlichen Auftritts am Höhenberg anzubieten. Weil sich aber in den vergangenen Wochen und Monaten extrem viel getan hat und inzwischen das finanzielle Aus der TSV Bayer Dormagen Handball GmbH abgewendet worden ist, war am Mittwoch von Krisenstimmung im TSV-Bayer-Sportcenter nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil, trotz der am Ende deutlichen 26:34 (15:14)-Niederlage des TSV hatten die 672 Zuschauer sichtbar und hörbar Spaß.