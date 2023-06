Fußball-Kreisliga A Zonser Kaderplanung ist schon weit fortgeschritten

Beide sollen der bislang nicht immer sattelfesten Abwehr der Zonser mehr Stabilität verleihen. „Die Geduld auf dem Transfermarkt hat sich absolut ausgezahlt. Gute Innenverteidiger sind schwerer zu bekommen. Wir sind absolut froh, dass sich beide für unseren Verein entschieden haben und haben damit die wichtigste Kaderstelle qualitativ hochwertig besetzt“, erklärt Patrick Ohligschläger. Der Sportliche Leiter der Zonser steht zudem in konkreten Gesprächen mit weiteren Akteuren: „Trainer Thomas Boldt und ich sind seit sechs Monaten gemeinsam in Gesprächen. Bröder und Mauss werden nicht die letzten neuen Spieler sein.“ Freude herrscht auch bei Trainer Thomas Boldt: Dem 36 Jahre alten Coach, der seit 2019 in Zons arbeitet, dürfte für die kommende Saison ein qualitativ und quantitativ besserer Kader zur Verfügung stehen. Bis auf Nils Waldeck (Trainer FC Zons III), Ersatzkeeper Hendrik Brans (hört auf) und Marc Hofmann (Ziel unbekannt) kann er auf den kompletten Kader der kürzlich auf Platz acht beendeten Spielzeit setzen. „Es ist ein überragendes Statement meiner Mannschaft, dass 95 Prozent mit uns weitermachen“, sagt Thomas Boldt. „Die Jungs wissen, warum sie in diesem Jahr nicht in der Spitzengruppe gelandet sind und wollen diese Mängel unbedingt abstellen.“