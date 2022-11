Fußball-Kreisliga A : Zons nach gutem Start chancenlos

Rhein-Kreis In einem vorgezogenen Match der A-Liga unterlagen die Zonser Fußballer dem Primus Weißenberg deutlich. Der SV Glehn steht am Sonntag unter Zugzwang.

In der Fußball-Kreisliga A hat der FC Zons eine deutliche Niederlage gegen Spitzenreiter Weißenberg kassiert. Dennoch blickt der Verein dank einer neuen Personalie positiv in die Zukunft.

SVG Weißenberg – FC Zons 5:0 (1:0). Trotz der Pleite gegen den Tabellenführer blickt FC-Trainer Thomas Boldt optimistisch in die Zukunft. Grund dafür sind ein starker Auftritt in der ersten Halbzeit und die neue Sportliche Leitung beim FC Zons. „Wir haben bis zum Gegentor ein grandioses Spiel gemacht, müssen eigentlich führen“, sagte Boldt. Marius Spahn (28.) nutzte den ersten Fehler der Gäste gnadenlos aus. Kevin Tiedtke (50., 72.), erneut Spahn (85.) und Dennis Brune (87.) legten nach. Die verletzungsbedingten Auswechslungen der Stammkräfte Hussein Hammoud (25.) und Marvin Müdder (45.) brachten Zons aus dem Tritt. „Die Einstellung war top, wir können viel aus dem Spiel mitnehmen“, so Boldt. Die zweieinhalb Wochen Pause kommt Zons sehr gelegen, um kleinere Blessuren auszukurieren.

Zuvor kann der FC Zons eine wichtige Personalie verkünden. Co-Trainer Patrick Ohligschläger übernimmt die lange Zeit vakante Stelle des Sportlichen Leiters. „Patrick ist genau die richtige Person. Er ist ein Zonser Urgestein und nah an der Mannschaft“, findet Boldt. Ohligschläger ist nach eigenen Angaben schon 48 Jahre im Verein und war lange Zeit Oberst in Zons. Jetzt will er den FC Zons auf Vordermann bringen. „Ich will alles professioneller gestalten und den Verein in ruhiges Fahrwasser führen. Wir müssen alle enger zusammenrücken und ich merke schon, dass sich im Umfeld etwas tut.“ Schon kurze Zeit nach seinem Amtsantritt legt Ohligschläger richtig los. Dennis Etich wird den Verein im Winter verlassen, die erste Neuverpflichtung steht zudem schon kurz vor dem Abschluss. „Wir planen keinen großen Umbruch. Wir wollen das Team punktuell verstärken und die Jugend fördern. Die Spieler müssen sich vor allem mit dem Verein identifizieren können“, so Ohligschläger.