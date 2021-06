Leichtathletik in Dormagen : Tanja Spill muss weiter um ihr Olympia-Ticket zittern

Dormagen Die Athletin des TSV Bayer Dormagen träumt weiter von Tokio, doch ihr fehlt noch die Norm, auch die Weltranglistenposition reicht aktuell nicht. Doch einen Joker hat sie noch in der Hinterhand.

Spills Pech: Während etwa ihre deutsche Rivalin Katharina Trost (München) in Polen antrat und mit einer Zeit von 1:58:68 Minuten die Norm knackte und ein Ausrufezeichen setzte, startete die Dormagenerin unter schwierigen Bedingungen im schwedischen Karlstad. Nach starkem Regen und bei kühlen Temperaturen entwickelte sich ein Bummelrennen, bei dem Spill irgendwann die Initiative ergriff und an die Spitze ging. Bei 700 Metern spielte dann aber die Muskulatur nicht mehr mit, so dass letztlich nur Platz vier mit einer Zeit von 2:04,83 Minuten heraussprang. Bis nächsten Dienstag, 29. Juni, hat die TSV-Athletin noch Zeit, die Norm zu laufen oder sich über ein gutes Ergebnis in der Weltrangliste wieder nach vorne zu arbeiten. Am liebsten würde sie das am Dienstag bei einem hochkarätigen Meeting in Luzern versuchen. Doch sie weiß noch nicht, ob sie dort ins Feld kommt. Alternativ könnte sie ebenfalls am 29. Juni in Valencia laufen, wo es aber nicht so viele Punkte zu gewinnen gibt. Der Druck ist in beiden Fällen hoch. „Ich sehe es aber eher positiv, dass ich noch die Chance habe, mich für Olympia zu qualifizieren“, betont Tanja Spill.