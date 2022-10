2. Handball-Bundesliga : Zeit zum Durchatmen für Dormagen

Dormagens Spielmacher Ian Hüter, hier beim Heimsieg gegen die HSG Konstanz, ist in dieser Woche mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft unterwegs. Foto: Heinz J. Zaunbrecher

Dormagen Bevor die Terminhatz bis zum Jahresende losgeht, verschafft die Länderspielpause den Zweitliga-Handballern des TSV Bayer die Möglichkeit, noch mal Kraft zu tanken. Drei von ihnen sind aber auch bei ihren jeweiligen Nationalteams.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Beineke

Viel hat nicht gefehlt und der TSV Bayer Dormagen hätte am Samstag in der 2. Handball-Bundesliga vom Titelanwärter HBW Balingen-Weilstetten tatsächlich etwas Zählbares zurück an den Höhenberg mitgebracht. Mit Blick auf das knüppelharte Programm in den nächsten Wochen hätte ein Erfolgserlebnis in Baden-Württemberg extrem gutgetan, doch in der entscheidenden Phase fehlte der jungen Dormagener Mannschaft das entscheidende Quäntchen Cleverness, um die ganz reale Chance beim Schopfe zu packen. Nur gut, dass die Länderspielpause in den Bundesligen es den Dormagenern ermöglicht, noch mal an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen.

TSV-Coach Matthias Flohr hat seinen Jungs nach dem nervenaufreibenden Match bei seinem Ex-Verein erst mal bis Mittwoch frei gegeben, damit sie mal auf andere Gedanken kommen. „Natürlich waren wir nach dem Spiel in Balingen sehr enttäuscht. Aber mit ein bisschen Abstand muss man auch das Positive sehen. Wir sind in der Lage, in Balingen mitzuhalten und hätten sogar gewinnen können“, erklärt Flohr. Nach den freien Tagen will er mit seinen Spielern „richtig Gas geben“. Es sollen mit Blick auf die restliche Hinrunde noch mal Trainingsreize gesetzt, insbesondere an der Athletik und im individuellen Bereich gearbeitet werden. Eine knifflige Aufgabe kommt dabei auf Flohr im rechten Rückraum zu, wo André Meuser noch nicht so richtig und Artur Karvatski noch überhaupt nicht in die Saison gefunden haben. Gegen Balingen durfte der Lette beginnen und bekam viel Spielzeit, blieb aber wirkungslos. Meuser konnte sein Potenzial auch nicht ausschöpfen. „Beide machen eine schwere Phase durch. Aber ich glaube an ihre Fähigkeiten, wir werden sie wieder in die Spur bekommen“, betont Flohr. In den nächsten vier Partien könnte Dormagen den rechten Rückraum in Topform gut gebrauchen, denn dann geht es ausnahmslos gegen weitere Topteams der Liga. Zum Auftakt geht’s übernächsten Freitag daheim gegen den Tabellenzweiten ThSV Eisenach.

Info So geht es nach der Länderspielpause weiter 22. Oktober: TSV Bayer Dormagen - ThSV Eisenach (19.30 Uhr) 28. Oktober: SG BBM Bietigheim - TSV Bayer Dormagen (19.30 Uhr) 2. November: TSV Bayer Dormagen - HSC Coburg (19.30 Uhr) 5. November: TuS Nettetstedt-Lübbecke (19 Uhr)

In der Vorbereitung darauf kann der TSV aber zunächst nicht auf alle seine Spieler zurückgreifen, auch drei von ihnen sind in der Länderspielpause in Sachen Nationalmannschaft unterwegs. Ian Hüter ist zu einem Trainingslager der US-amerikanischen Auswahl ins schwedische Ystad gereist, wo bis Sonntag etliche Trainingseinheiten und ein Testspiel gegen einen lokalen Gegner auf dem Programm stehen. Für die Amerikaner geht es genau wir für die deutsche Nationalmannschaft darum, sich auf die Weltmeisterschaft nächsten Januar in Polen und Schweden vorzubereiten. Um die WM-Vorbereitung geht es auch für die deutsche U21, für die wieder Sören Steinhaus nominiert wurde. Im Rahmen eines Lehrgangs mit Blick auf die Weltmeisterschaft nächsten Sommer in Deutschland und Griechenland reist das Team von Bundestrainer Martin Heuberger auch nach Portugal, wo am Freitag und am Samstag zwei Testspiele gegen die Portugiesen anstehen. Eine Einladung zur U19-Nationalmannschaft von Trainer Emir Kurtagic erhielt zudem Jan-Christian Schmidt, der zuletzt einige Kurzeinsätze in Dormagens Zweitliga-Team erhielt. Der Lehrgang in Frankfurt soll eng mit der A-Nationalmannschaft mit dem Ex-Dormagener Julian Köster kooperieren.