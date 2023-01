Skaterhockey Youngsters Camp in Kaarst sorgt für Superlative

75 Aktive der Altersklassen Bambini, Schüler und Jugend – darunter auch Gäste aus Iserlohn, Krefeld, Düsseldorf und Duisburg – waren an drei Tagen im Büttgener Sportforum und wurden von 19 Trainern sowie 15 Betreuern intensiv betreut und umsorgt. „Vielen Dank an alle fleißigen Helfer und ein besonderer Dank an Organisator Holger Stellet, der es immer wieder schafft, die Latte für alle anderen ein Stück höher zu hängen“, sagte Eagles-Vorsitzender Georg Otten, der sich auch darüber freute, dass der WDR ein Team geschickt hatte, um über das Camp einen Beitrag für die Lokalzeit im Fernsehen zu produzieren. Stoff gab es jede Menge, denn die Kinder und Jugendlichen bekamen viel geboten. Für die drei Gruppen standen auf der Hockeyfläche jeweils zwei Einheiten in Ausrüstung an, wobei in der Regel je ein Haupttrainer und drei Co-Trainer bereitstanden. Darunter auch Marcus Drücker als Meistertrainer der ersten Herrenmannschaft. Besonderer Luxus: Die Torhüter genossen eine Rundumbetreuung. Gleich vier erfahrene aktive und ehemalige Torhüter, darunter erste Herrentorhüter Daniel „Taylor“ Schneider und Juniorennationaltorwart Max Drücker, umsorgten die Keeper. Im Theorieteil des ersten Tages brachte NRW-Auswahltrainer Philip Heiler den Teilnehmern mit einem Vortrag das Thema Teamgeist und mannschaftliche Geschlossenheit nahe. Danach besuchten die Eagles mit fast 350 Teilnehmern ein Eishockeyspiel der DEG. Weitere Highlights waren in den folgenden Tagen Einheiten und Vorträge mit Inhalten wie LifeKinetic, Athletiktraining, Ernährung sowie „Hockey is diversity“. Letzteres ist den Eagles ein besonderes Anliegen, denn sie setzen sich erfolgreich gegen Rassismus, Diskriminierung, Queer-Feindlichkeit und Mobbing sowie für Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung ein. „Noch am nächsten Tag kamen Dankesnachrichten angesichts der freundlichen Aufnahme und der professionellen Veranstaltung“, meinte Georg Otten.