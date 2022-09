Fußball-Landesliga : Torjäger schätzt den hohen Wohlfühlfaktor in Holzheim

Yannick Joosten stürmt für die Holzheimer SG. Foto: FUPA

Holzheim Yannick Joosten war in der vergangenen Saison der Topscorer der Liga. Auch in der noch jungen neuen Spielzeit hat der Offensivmann großen Anteil am guten Start seines Teams.

Mit einem Doppelpack gegen Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach schoss sich Yannick Joosten von der Holzheimer SG an die Spitze der Torjägerliste, in vier Saisonspielen der Fußball-Landesliga traf er bereits fünfmal und steuerte zudem eine Vorlage bei. „Ich brauche zurzeit nicht viele Chancen, um zu treffen“, meint er.

Auch in der vergangenen Saison konnte sich die Holzheimer SG auf seine Torgefahr verlassen. Mit 19 Treffern und 18 Vorlagen wurde er Top-Scorer der Landesliga. Kein Wunder, dass auch Vereine aus höherklassigen Ligen an dem 1,90- Meter-Mann interessiert sind. „Ich habe ein Angebot für ein Probetraining bei einem Regionalligisten bekommen, doch hat es in diesem Sommer zeitlich nicht funktioniert. Aber ich stehe weiterhin mit den Verantwortlichen in Kontakt“, erzählt Joosten. Ein Verbleib bei seinem Heimatverein kann er sich jedoch auch sehr gut vorstellen. „Der Wohlfühlfaktor ist mir sehr wichtig, Holzheim ist ein cooler Verein, von den Spielern bis zum Vorstand“, sagt er über seinen aktuellen Klub. Dennoch traut sich Yannick Joosten auch zu, in einer höheren Klasse mithalten zu können.

„Meine Kaltschnäuzigkeit ist aktuell meine große Stärke, es wäre ein Traum am Ende der Saison mit über zwanzig Toren Toptorjäger der Liga zu werden“, erzählt der Holzheimer Leistungsträger. Trotz des persönlichen Erfolges bleibt der Offensivspezialist bescheiden. „Meine Mitspieler machen es mir aktuell leicht zu treffen. Egal, ob Malte Boermans, Christos Pappas oder wie am Sonntag Jan Rakow, es findet sich immer einer, der mich in Szene setzt. Fußball ist ein Mannschaftssport und das steht auch bei mir im Fokus“, erklärt Yannick Joosten.