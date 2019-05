Kanu-Slalom : Sieg für Gottowick und Piontek

Marie Gottowick, Jeffrey Piontek, Fabian Becker, Johanna Völlings. Foto: WSC

Zwar fließt längst nicht mehr so viel Wasser durch die Erft wie früher, aber noch sind Kanu-Wettkämpfe in gewissem Umfang am Gnadentaler Wiesenwehr möglich. Das nutzten jetzt die Slalom-Spezialisten des WSC Bayer Dormagen beim Neusser Erftslalom zu Siegen und Platzierungen.

