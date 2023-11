Platzwart Wolfgang Michalsky sagt ade Die gute Seele der Wolker-Anlage hat Dienstschluss

Ihn traf zwar keine Schuld, doch so tickt Wolfgang Michalsky nun mal. In 31 Dienstjahren am Jean-Pullen-Weg (Pomona) war er eben so viel mehr als nur Platzwart. „Ich kann mir die Wolker-Anlage und unseren Verein ohne Dich gar nicht vorstellen“, sagte Verena Austermann, Vorsitzende der DJK Rheinkraft, beim Abschied. „Du bist die gute Seele für alle. So einen wie Dich gibt es kein zweites Mal, weil Du allen mit Rat und Tat zur Seite stehst und immer genau das, was gerade fehlt, irgendwo in einer Schublade, in einem Schrank oder in einer Garage hast.“ Und ihr Stellvertreter Georgios Arvanitidis ergänzte: „Für die Belange der Sportler hast Du immer ein offenes Ohr, du organisierst und managst, hast alles fest im Griff. Ohne Dich hätten wir keine einzig Sportwoche und keine Veranstaltung ohne Probleme über die Bühne gekriegt.“