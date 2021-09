Nachruf : Als „Poschi“ noch d’r Maat erop lief

Neuss Der am Freitag verstorbene Sportmoderator des ZDF war dem Neusser Sommernachtslauf lange eng verbunden. Gewinnen konnte er ihn nie, doch für einen Platz auf dem Siegerpodest reichte es immer.

Als der Sommernachtslauf in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch „d’r Maat erop“ führte, gehörte „Poschi“, erst im Trikot des TV Wattenscheid, dann des ASV Köln, zur nationalen Spitzenklasse – und die gab sich stets am Vorabend des 17. Juni (Tag der Deutschen Einheit) in Neuss ein Stelldichein. Gewonnen hat er den Sommernachtslauf nie, doch für einen Platz auf dem Siegerpodest reichte es bei jedem seiner Auftritte. „Neuss ist der härteste Stadtlauf überhaupt,“ hat er mal über den Sommernachtslauf gesagt, „da gibt es keine Absprachen, da geht es immer direkt vom Startschuss an zur Sache.“ Und nicht zuletzt schätzte „Poschi“, ein geselliger Mensch, der zwischenzeitlich in Köln ein Weinlokal und eine Diskothek betrieb, bevor er den Weg zum Sportjournalismus fand, den Lauf auch wegen seiner Geselligkeit, die nach dem Zieleinlauf oft bis in die frühen Morgenstunden des folgenden Feiertages dauerte. Später übernahm er dann zusammen mit Burkhard Swara die Rolle des Mannes am Mikrofon, blieb dem Sommernachtslauf auch nach dem „Umzug“ vom Markt auf den Benno-Nussbaum-Platz noch einige Jahre treu.