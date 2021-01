WM-Tagebuch : Medizinische Versorgung beim US-Team exzellent

Patrick und Ian Hüter (v.l.) in Dänemark. Foto: Hüter

Patrick und Ian Hüter vom TSV Bayer Dormagen berichten vor und während der Handball-WM in Ägypten von ihren Erlebnissen mit der US-amerikanischen Nationalmannschaft.

Mit der US-Amerikanischen Nationalmannschaft sind wir in der Vorbereitung für die WM in Ägypten hier in Dänemark nicht nur hervorragend untergebracht, wir werden auch medizinisch exzellent betreut. Da gibt es aber einen Unterschied zu Deutschland, wo alle Mannschaften einen Physiotherapeuten dabeihaben. Den haben wir hier nicht, dafür gibt es einen Chiropraktiker. Das ist Dr. Brad Barez, der aus Los Angeles kommt und dort zahlreiche Profis aus den Sportarten American Football, Basketball und Baseball betreut.