WM-Tagebuch Dänische Superstars beeindrucken

Am Montag wartet zum Abschluss der WM dann noch mal ein völlig anderes Spiel auf uns. Im letzten Match der Hauptrunde gegen Belgien sind wir auf Augenhöhe und wollen unbedingt noch mal einen Sieg einfahren. Besonders wird die Partie für mich, weil bei den Belgiern in Nick Braun der Bruder meiner Freundin Pia spielt. Am Sonntagvormittag habe ich mich mit der Familie Braun in der Nähe unseres Hotels in Malmö noch mal auf einen Kaffee getroffen. Klar, dass die Freundschaft mit Nick am Montag auf dem Feld für 60 Minuten ruht, aber das ist ja im Profisport ganz normal.