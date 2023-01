WM-Tagebuch Tolle Erfahrungen trotz hoher Pleite gegen Kroatien

Nach dem historischen Sieg gegen Marokko war das Spiel gegen Kroatien zwar keins, das wir gewinnen mussten, aber dass wir 22:40 verloren haben, hat hinterher in der Kabine dennoch für hängende Köpfe gesorgt. Anfangs haben wir als Mannschaft noch gut mitgehalten, doch nach zehn Minuten haben wir dann angefangen, zu viele technische Fehler zu produzieren, was die Kroaten dann mit ihrem extrem hohen Tempo bestraft haben. Da war unsere Abwehr einfach zu löchrig. Dennoch ist das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen, denn auch wir hatten noch gute Chancen, haben sie aber nicht genutzt. Als die erste Enttäuschung verflogen war, ist uns schnell klargeworden, dass auch dieses Spiel trotz der 18 Tore Unterschied ein schönes Erlebnis war, wir konnten wieder viele Erfahrungen mitnehmen. Zudem war die Stimmung in der Halle toll. Was zählt, sind ja auch die Begegnungen mit den Spielern der anderen Mannschaften. In Domagoj Srsen haben wir einen Spieler mit kroatischen Wurzeln in unserer Mannschaft, über ihn hatten wir schon vor der Partie Kontakt zu anderen Kroaten, die im selben Hotel untergebracht sind wie wir. Da haben wir auch erfahren, dass Kroatien nach der Niederlage gegen Ägypten gegen uns etwas gutmachen wollte, das haben wir dann auch zu spüren bekommen. Dennoch war das hinterher ein gutes Miteinander. Da ist dann auch Josip Sarac gezielt auf mich zugekommen und hat mir erzählt, dass er ein guter Freund meines Dormagener Teamkollegen Mislav Grgic ist, wir haben zusammen ein Foto gemacht, das dann auch an Mislav ging. Jetzt wollen wir uns am Dienstag gegen Ägypten aber wieder besser präsentieren.