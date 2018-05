Lokalsport: "Wir wollen noch die Großen ärgern"

Düsseldorf Heute geht es für die Rhein Vikings im Heimspiel der 2. Handball-Liga gegen die HSG Nordhorn-Lingen.

Vikings-Trainer Ceven Klatt bekommt auch fast eine Woche nach dem Triumph seiner Mannschaft in Wilhelmshaven das Lachen nicht aus seinem Gesicht. Mit dem umjubelten 25:23-Triumph am Jadebusen hatte die Düsseldorf-Neusser Spielgemeinschaft den Klassenerhalt in der 2. Liga perfekt gemacht. So groß die Freude beim Aufsteiger ist, so gierig ist er während der verbleibenden vier Punktspiele auf weitere Erfolge.