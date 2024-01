Leichtathletik Wintereinbruch: Kürzere Strecken beim Cross des FC Straberg

Auch die Aktiven scheinen sich von den winterlichen Startbedingungen nicht abschrecken zu lassen, bis Freitagnachmittag lagen 215 Anmeldungen vor. „Fast alle großen Vereine von Leverkusen bis Duisburg sind vertreten“, meinte Berthold Mertes hoch erfreut. Mit dabei ist auch die erste Mannschaft der Straberger Fußballabteilung, die die Veranstaltung vor der Haustür nutzt, um in die Vorbereitung auf die Restsaison zu starten. Wobei die Fußballer wohl eher keine Kandidaten für eine Teilnahme am Nordrhein Cross-Cup sind. Straberg bildet den Auftakt zu der Serie, weiter geht’s am 3. Februar in Weeze, am 17. Februar steht der Energie-Cross der SG Neukirchen auf dem Programm, am 25. Februar steigt der Xantener Stadioncross und den Abschluss bildet der Frühjahrscross des SV Sonsbeck am 10. März. In Straberg sind am Samstag übrigens noch Nachmeldungen möglich.