Radsport : Starker Auftritt des VfR im Sportforum

Büttgen Nach den ersten sechs Wettbewerben liegen Kilian Schmitz bei den Schülern U13 und Franziska Minten bei den Schülerinnen U15 auf Platz eins.

(sit) Teil eins der Winterbahnmeisterschaften NRW im heimischen Sportforum mit knapp 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Altersklassen U11 bis Elite hat die Radsport-Abteilung des VfR Büttgen mit Bravour gemeistert. Allen voran der Nachwuchs: Nach den ersten sechs Wettbewerben liegt Kilian Schmitz bei den Schülern U13 mit der Maximalpunktzahl 150 in Führung. Gleiches gilt für Franziska Minten bei den Schülerinnen U15. Am zweiten Renntag maß sich Schmitz mit den Schüler U15 und musste sich dabei nur dem starken Holländer Sander Tullemans geschlagen geben. Alina Lange trennt in der Gesamtwertung als Vierte bei den Frauen nur ein Punkt vom Podestplatz. Tabeo Schmitz (U15) ist Siebter. Moritz Mauss (U17) und Jakob Lawrenz (U19) fehlen auf Rang fünf jeweils nur zwei Punkte zum Bronzerang. Luca Felix Happke belegt als ältester VfR-Fahrer bei den Männern Elite Platz sechs.

Weiter geht es am Samstag im zweiten Teil der Winterbahnserie in Büttgen mit den offenen NRW-Meisterschaften im Omnium. Am Sonntag werden alle Sieger in einem angemessenen Rahmen geehrt. Dazu gibt es Weihnachtsbäume von Garten- und Landschaftsbau Schmitz in Kaarst.