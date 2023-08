Fußball-Kreisliga A Querbach feiert Wiedersehen mit dem Ex-Verein

Bei den Sportfreunden aus Delhoven erlebte Sascha Querbach die wohl beste Zeit seiner Karriere: In der Saison 2015/16 stieg er mit dem Team als Trainer in die Bezirksliga auf. Ein Erfolg mit Langzeitwirkung: „Der Aufstieg hat uns als Mannschaft auch danach extrem zusammengeschweißt. Es war definitiv der größte Erfolg unserer gemeinsamen Zeit, der uns für immer verbindet“, erinnert sich der 42-Jährige gerne. Nach dem bisher letzten Pflichtspiel in der ersten Runde des Kreispokals im August 2019 (1:0 für Delhoven), als Querbach frisch in Delrath angeheuert hatte, geht es am Sonntag (15 Uhr) am dritten Spieltag der Kreisliga A nach vier Jahren Pause wieder um Zählbares im Dormagener Derby.