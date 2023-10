2. Hockey-Bundesliga Wiedergutmachung peilt SW Neuss beim Primus an

Am vergangenen Samstag war Matthias Gräber nach dem Heimspiel in der 2. Hockey-Bundesliga gegen BW Köln kein guter Gesprächspartner. Die 2:3-Niederlage ging dem Trainer des HTC SW Neuss ziemlich nah und machte ihn ziemlich schmallippig. Doch auch die Spieler waren mächtig unzufrieden und selbstkritisch. Deswegen hat Gräber die Niederlage abgehakt, zieht aber aus der Partie seine Schlüsse für das nächste Spiel am Sonntag beim Tabellenführer SW Köln daraus: „Wir wissen, dass wir es besser können und wollen es auch besser machen. Jetzt gilt es, eine Reaktion zu zeigen.“