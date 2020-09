Dormagen : Zuschauer vor der Rückkehr ins Bayer-Sportcenter

Dormagen Lange war unklar, wann die Zweitliga-Handballer aus Dormagen wieder vor Publikum auflaufen können. Der Verein entwickelte ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, den Test gegen den TuS Ferndorf am Sonntag dürfen zunächst maximal 300 Fans sehen.

Es folgen zwei weitere Tests in der Dormagener Halle. Am Mittwoch, 16. September, 20.15 Uhr, gegen den Drittligisten Longericher SC. Und am Samstag, 19. September, 18.30 Uhr, gastiert das belgische Team Achilles Bocholt in Dormagen.