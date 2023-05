Tennis-Bundesliga Wie Blau-Weiss dem Trend trotzt

Schon der schnelle Blick auf die Kader der nach dem Rückzug des Deutschen Meisters Rochusclub Düsseldorf nur noch acht Mitbewerber könnte bei zarter besaiteten Gemütern Schnappatmung auslösen: In Jan-Lennard Struff, Oscar Otte, Yannick Hanfmann, Maximilian Marterer, Tim Pütz und Philipp Kohlschreiber beschäftigt der TC Bredeney gleich sechs aktuelle oder ehemalige Davis-Cup-Spieler. Vizemeister TC Großhesselohe konnte Daniel Altmaier vom Konkurrenten Badwerk Gladbacher HTC loseisen, an der Spitze der Meldeliste stehen die beiden Argentinier Francis Cerundolo (ATP 31) und Frederico Coria (ATP 67). Zu den Weltklasse-Neuzugängen in Versmold zählt im Franzosen Ugo Humbert der Sieger des ATP-Turniers in Halle von 2021. Wenn Zay hört, dass in der Liga selbst hochdotierte Cameo-Auftritte des Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas im Raum standen, stellt das für ihn schon eine „beängstigende Entwicklung“ dar.“