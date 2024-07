Hockey Wie für Paula Oldenkott ein Schützenkönig zum Engel wurde

Old Alex schaffte es in der Halle unter Coach Richard Couse bis ins Halbfinale der nationalen Meisterschaft, auch dank der Eckentore und zweier verwandelter Penaltys des Shooting Stars aus Germany. Qualitäten, die natürlich auch dem in diesem Match als Referee aufgelaufenen Nationaltrainer Rob Abbott nicht verborgen blieben. Man stelle sich nur seine Freude vor, als er erfuhr, dass die so patente Deutsche über ihre Oma an einen irischen Pass komme könne. Um den machte sich, dank der guten Kontakte ihres lange als Major der Neusser Schützengilde tätigen Vaters Paul Oldenkott, der noch amtierende Neusser Schützenkönig Christoph Heusgen (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz) verdient. „Ihm habe ich zu verdanken, dass das mit dem Pass so schnell geklappt hat. Wie ein richtiger König! Ein Engel!“