Handball Wichtiges Wochenende für den Dormagener Nachwuchs

Im vergangenen Jahr war die zweite Mannschaft unter Trainer David Röhrig noch hauchdünn an der Oberliga-Meisterschaft gescheitert. In dieser Saison sieht es deutlich besser aus, dank der beiden jüngsten Siege in den Nachholpartien gegen Fortuna Köln (31:28) und gegen HBD Löwen Oberberg (43:32) haben die Dormagener bei vier noch ausstehenden Spieltagen als Klassenprimus sieben Punkte Vorsprung auf die HSG Siebengebirge. Mit einem Heimsieg am Sonntag (15 Uhr) gegen den Pulheimer SC wäre den Schützlingen von Trainer Martin Berger also der Meistertitel und damit der Aufstieg nicht mehr zu entreißen. Helfen würden den Dormagenern dabei, wenn Florian Träger dann wieder so in Torlaune wäre wie gegen Oberberg. Denn in der Nachholpartie am Dienstag traf er außergewöhnliche 19-mal (sechs Siebenmeter).